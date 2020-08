Tras ser llamada "bocona" por Érika Buenfil, Martha Figueroa se disculpa en vivo en 'Hoy'

Ciudad de México.- Martha Figueroa aprovechó su aparición en el programa Hoy para ofrecer una disculpa pública a Nicolás, hijo de la actriz Érika Buenfil, luego de la controversia que se generó por haber dicho que se llamaba Nicolás Zedillo en el programa Con Permiso en el que participa junto a Juan José Origel.

Posteriormente, Martha se refirió directamente a Nicolás y comentó:

Sobre todo yo como soy muy neta me quiero disculpar con Nicolás, que Nicolás es el ofendido y es al que le tengo que explicar, porque luego las mamás somos muy malas pasando los recados. Nicolás Buenfil, te quiero ofrecer una disculpa, ¡me equivoqué!, no me equivoqué, me mega equivoqué, porque te dije un apellido que no es el tuyo, por qué te lo dije, porque yo pensé que ese tema ya tenía como más normalidad, porque estuve escuchando muchas entrevistas en donde se hablaba con mucha naturalidad de eso, se me hizo fácil decirlo, me equivoqué y te ofrezco una disculpa”.