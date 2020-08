¡Vuelve a Televisa! Fer del Solar traiciona a TV Azteca tras dejar 'VLA' y ¿llega a 'Hoy'?

Ciudad de México.- El conductor Fernando del Solar regresa a Televisa luego de estar en 2018 conduciendo el programa Hoy y tras prácticamente una carrera entera en TV Azteca.

El presentador argentino primero dejó el matutino Venga la Alegría en 2012 al detectársele cáncer de pulmón, del cual luego se recuperó.

Tras algunos años más conduciendo otros programas en TV Azteca y luego de dos años alejado de los foros, en 2018 se integró a Televisa en el programa 'Hoy'.

Sin embargo, en el mismo año salió, pues según argumentó: "Nunca tuve problemas con Televisa, pero quizá la manera de hacer el matutino no era congruente conmigo y por eso decidí dar un paso al costado".

Posteriormente, regresó a Venga la Alegría, de donde nuevamente se fue en octubre de 2019 tras problemas de salud.

Hace 7 meses me pidieron regresar a TV Azteca pero llevo varias semanas bajando de peso y no sabía por qué. Me hice un análisis y gracias a Dios no hay recaída pero mi hígado no está absorbiendo los nutrientes y me pidieron bajarle a la carga de trabajo”.