Yuridia se retiraría de las redes tras fuerte depresión y subir 15 kilos por "ataques de ansiedad"

Ciudad de México.- Recientemente una fuente a asegurado a TV Notas que la talentosa cantante mexicana, Yuridia, se encuentra sumida en una fuerte depresión debido a la contingencia por Covid-19, la cual la habría hecho subir 15 kilos, pues esto aumenta sus "ataques de ansiedad", además de supuestamente orillarla a retirarse de las redes sociales.

Un supuesto amigo cercano a la interprete de Ángel le aseguró a la revista antes mencionada que la contingencia ha agravado mucho los problemas de ansiedad y depresión que siempre la han aquejado, a tal grado que ya subió 15 kilos.

Aseguró que Yuridia parece alguien totalmente diferente a lo que era antes, principalmente porque ya ni siquiera se maquilla y muestra un nulo interés en querer verse bien, principalmente porque dada la pandemia no tiene shows y no siente que vaya a regresar pronto a los escenarios.

Sí, ya es otra persona. El peso es algo con lo que siempre ha batallado, sin embargo, debido a la depresión, ha perdido el interés en su aspecto físico y ahora ya ni se arregla, ni se maquilla. Ha estado muy preocupada desde que inició la pandemia, pues ante la falta de eventos no ha tenido ingresos. De repente se pone a llorar porque dice que hay un futuro muy incierto en su carrera, ya que escucha las noticias y sabe que aún falta mucho para que haya conciertos de nuevo", aseveró.

En cuanto a que se le ha visto activa en redes como TikTok, la fuente señaló que debido a las duras criticas por su notable aumento de peso a decidido dejarlas de manera definitiva, a tal grado que le prohíbe a su familia que la retraten y suban a sus redes sociales.

Así es, por eso es que no quiere subir fotos a sus redes. En Instagram la última publicación que tiene es de diciembre del año pasado y las demás redes las mantiene activas, pero casi no sube nada. Le da pena que la gente la vea subida de peso, incluso, le advirtió a su familia que no podían subir fotos con ella", aseguró.