Ana Bárbara saca su lado más ranchero y se pone a cortar nopales en plena carretera mientras canta

Ciudad de México.- La hermosa y aclamada cantante, Ana Bárbara, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera un gracioso video en el que aparece mostrando su lado más ranchero al pararse en media carretera para cortar nopales.

A post shared by Ana Bau0301rbara (@anabarbaramusic) on Aug 12, 2020 at 1:16pm PDT

View this post on Instagram

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la 'Reina Grupera' publicó la divertida grabación en la que se le aprecia interpretando Soy de rancho, uno de los temas más famosos de El Komander, mientras corta algunas pencas de nopal para cocinarlas en su casa.

Se dice que lo que bien se aprende nunca se olvida. Estos momentos, me oxigenan, me nutren me llenan de vida. ¿Cuántos de los que me leen, como yo, se sanan al sólo recordar la tierra que los vio nacer, hasta volver a recuperar la fe perdida? GRACIAS TITI POR VIVIRLOS CONMIGO. TE AMO", escribió la famosa en la postal.