Christian Nodal compone romántica canción a Belinda y rompe en llanto en 'VLA'

Ciudad de México.- La famosa 'pareja del momento', Belinda y Christian Nodal, brindaron una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para brindar más detalles de su inesperado romance.

La estrella pop confesó que se sintió atraída por el intérprete originaria de Sonora luego de que este le compusiera una romántica canción y se la enviara durante una madrugada.

La periodista Flor Rubio le pidió a Nodal que diera un adelanto de este tema y él accedió de forma inmediata, a pesar de que Belinda le decía que no porque iba a llorar.

Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, a mí el amor me dio más espinas que rosas, que aún con todo esto, quisiera serte honesto, contigo se me rompe el escudo que llevo puesto".