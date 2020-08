Conductora de Televisa relata el calvario que vivió para poder embarazarse

Ciudad de México.- La conductora, Mariana Echeverría, mediante un video publicado en su canal de YouTube, habló de lo difícil que fue embarazarse luego de casarse con Óscar Jiménez.

Debido a problemas médicos era que ella no podía quedar en estado de gestación, por lo que a sus 36 años por fin pudo lograr su cometido, al vivir una de sus mejores etapas.

Esta etapa del embarazo que estoy pasando es primeriza y mucha gente me ha escrito de que no se puede embarazar, que quiere ser madres y no pueden. Creo que ser madre es una bendición, creo que esto que pasa dentro de nosotros es algo mágico y creo que esta que no lo viven es algo muy cañón”, dijo Echeverría.

Fue la extirpación de una de sus trompas de falopio, lo que provocó que a elle se le complicara un embarazo, por lo que ella antes pensaba en nunca ser madre, sin embargo el paso de tiempo cambió su forma de pensar.

Yo no me podía embarazar… yo hace 10 años tuve una operación de una trompa (de Falopio) y me la quitaron. Y entonces, a mí el doctor me dijo: ´creo que no te vas poder embarazar´, y entonces, en ese tiempo, hace 10 años a ti no te preocupa, porque a lo mejor no piensas que vas hacer mamá, porque sigues viajando por el mundo, y sigue en el relajo”, indicó.