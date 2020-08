Eduardo Verástegui: Tras dejar Televisa para predicar y vivir en celibato, así luce y a esto se dedica

Ciudad de México.- Eduardo Verástegui, quien saltó a la fama en los 90's en el grupo musical Kairo y luego como uno de los galanes más cotizados de Televisa, decidió dejar la actuación y hacer a un lado todo para dedicarse a la fe. El actor lleva 15 años de celibato y ahora reaparece para dar un fuerte mensaje de su vida privada.

El mexicano, reconocido por sus inolvidables papeles en melodramas como Soñadoras, Tres Mujeres y Alma Rebelde, se fue a probar suerte a Estados Unidos en el 2000, sin embargo, no todo resultó como esperaba, pues aunque sí participó en series como Charmed y CSI Miami, se hartó de obtener papeles que deterioraran la imagen del latino en ese país".

Lee también: Tras dejar 'VLA' y veto de TV Azteca, Tania Rincón traicionaría a Televisa para hacer esto

The “William Levy” of my time. #Soñadoras #EduardoVerástegui uD83EuDD70 pic.twitter.com/3ZlPNff6go

Posteriormente, decidió fundar en 2004, con otros productores, Metanoia Films, compañía comprometida con la producción de películas con mensaje social que reivindican la imagen de los latinos en los Estados Unidos. De ahí lanzó la película Bella y Little Boy.

El actor pronto dejó la fama en la pantalla chica en México y se dedicó a la fe, empezando a predicar la palabra de Dios por el mundo. Verástegui se volvió célibe y lleva 15 años sin tener relaciones. En entrevistas anteriores, ha declarado que únicamente lo volverá a hacer con la mujer que se vaya a casar.

Podría interesarte: TV Azteca 'hunde' a Televisa: Confirman que este famoso participante regresa a 'Exatlón'

A post shared by Eduardo Verau0301stegui (@eduardoverastegui) on Aug 4, 2020 at 3:20pm PDT

View this post on Instagram

El actor y productor ahora reaparece para confesar cómo está, además de hablar de su vida personal, la cual mantiene muy privada. Verástegui comentó que en breve podría abandonar la soltería y darse una nueva oportunidad en el amor.

Durante su entrevista con la comunicadora Karla Martínez del matutino Despierta América, el actor fue cuestionado por su situación sentimental, a lo que contestó:

Lee también: ¿Adiós Televisa? Por llegar "pasado de copas", querido conductor queda fuera de 'Hoy'

A post shared by Eduardo Verau0301stegui (@eduardoverastegui) on Jul 28, 2020 at 9:59am PDT

View this post on Instagram

Inmediatamente, Martínez no perdió la oportunidad de preguntarle por la identidad de la persona que le robó el corazón, pero el también productor decidió guardarse los detalles de su relación.

Ahorita no prefiero decir nada porque no vaya a ser que luego no salgan las cosas... vamos a ver... No es nada seguro, es una amistad nada más, pero eso que de pronto sientes que las cosas podrían dar un paso así adelante, pero hasta que no sean las cosas, porque luego uno empieza a hablar de más y de pronto luego las cosas no se dan y se queda todo en una ilusiona nada más", explicó.