Enferma y sin empleo en TV Azteca: 'La Bebeshita' es operada de emergencia tras salir de 'Enamorándonos'

View this post on Instagram

Votaru00edas por mi ????? u2705ud83eudd2aud83dudc4du2705u274cud83dudc9cu2764ufe0fud83dudc51i hermosa silueta por @cirusthetic ud83dudc83ud83dudc83 cabello por @studiommelisa ud83dudc87ud83cudffcu200du2640ufe0f vestido @studio18boutique ud83dudc85ud83cudffcud83dudc85ud83cudffc #bebeshita #alexissoy #girly #pelirroja #presidenta #fun