"Estoy mal, ya no puedo hablar": La Tigresa del Oriente grave tras confirmar que tiene Covid-19

Lima, Perú.- Judith Bustos, mejor conocida por su nombre artístico, La Tigresa del Oriente, preocupó a todos, luego de que informara que dio positivo a la enfermedad viral, Covid-19.

En una entrevista con medios peruanos, la artista confesó, que a sus 74 años de edad le preocupa estar entre la población en riesgo, pues afirmó: "Sí, ahorita estoy mal, no puedo hablar".

Lee también: Tras dejar 'VLA' y veto de TV Azteca, Tania Rincón traicionaría a Televisa para hacer esto

No me siento bien, me duele mucho la cabeza, estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso... Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer al coronavirus, soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida", contó.