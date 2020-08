Galán de 'Survivor' da 'golpe' a TV Azteca y confiesa que quería estar en 'Exatlón'

View this post on Instagram

Javi nos enseu00f1o a lo largo de esta gran aventura a ser perseverantes y optimistas ante cualquier situaciu00f3n pero sobre todo a que el respeto es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar a tu pru00f3jimo. u00a1Gracias por su apoyo incondicional! ...y cu00f3mo dice Javi #SiempreParaAdelante