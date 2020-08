Golpe a 'Hoy': Tras subir 28 kilos y veto de Televisa, famosa conductora regresa a 'VLA'

Ciudad de México.- La exconductora de Televisa Lilí Brillanti sorprendió al aparecer en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría luego de que fuera una de las conductoras del programa entre el 2010 y el 2013.

Brillanti inició su carrera en Televisa a principios de los años 90 en Pácatelas de Paco Stanley, pero fue en programas como Todo se vale y Vida TV (2001-2005) junto a la conductora del programa Hoy Galilea Montijo y el conductor de Minuto para ganar VIP, Héctor Sandarti, que se volvió una de las presentadoras más queridas de la TV.

En 2010, sin embargo, se va a TV Azteca y se incorporó a Venga la Alegría. Lilí salió del matutino poco después supuestamente por baja audiencia en el programa, pero en 2012 regresó. Un año después dejó la emisión de nueva cuenta. La conductora fue vetada por Televisa, sin embargo, le habrían levantado el veto en el 2016.

El periodista de espectáculos Alex Kaffie comentó en julio que el programa en el que trabajaba en Multimedios, Vivalavi, saldría del aire presuntamente por "baja audiencia", por lo que Lilí se habría quedado desempleada. Aunque poco después fue vista en Televisa para grabar un capítulo de Como dice el dicho (en Televisa participó en varias novelas), ahora apareció en la que alguna vez fue su casa, Venga la Alegría, para contar un poco de sus batallas.

Este viernes sorprendió un video de la conductora en Venga la Alegría, donde habla de cómo inició su carrera en la televisión y los duros obstáculos que ha enfrentado para llegar a donde está.

Este lunes se estrenarán varios videos durante la semana en el matutino para que la presentadora pueda abrir su corazón con el público. Uno de esos desafíos es cuando se embarazó de su hijo Mael, pues asegura que por subir de peso tras su embarazo, la juzgaban y eso la afectó mucho.

El peso para mí siempre ha sido una batalla. Cuando me embaracé subí 28 kilos. Muchas veces sí me sentí un poco agredida, lastimada. "Baja de peso"... sentía que me culpaban por haber subido de peso. Me he sacado yo misma adelante. En 26 años, no todo me llegó así. Casi todo yo me lo he buscado", comentó.