"Hace sus berrinches": Actriz de Televisa revela en 'Hoy' cómo fue trabajar con Eduardo Yáñez

Ciudad de México.- Con las emociones a flor de piel por el último capítulo de la repetición de Destilando amor, Ana Martin compartió en el programa Hoy algunos de sus gratos recuerdos sobre la filmación de la telenovela y también habló sobre cómo fue trabajar al lado de Eduardo Yáñez.

Al ser cuestionada sobre si alguna vez llegó a tener problemas con el intérprete, la primera actriz aseguró que ambos son personas de carácter fuerte, pero que jamás llegó a tener algún conflicto con él y en realidad solo siente un profundo cariño por Eduardo, ya que lo conoce desde hace muchos años.

Lee también: Tras dejar 'VLA' y veto de TV Azteca, Tania Rincón traicionaría a Televisa para hacer esto

Yo siempre lo he dicho, es un bebote, es un niñote, Eduardo no va a crecer, Eduardo siempre ha sido un niño, lo conozco hace mil años, y hace sus berrinches y no berrinches. Yo profundamente lo quiero", compartió Ana Martin.