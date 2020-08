Integrante de la ANDI arremete contra Jesús Ochoa por no apoyar a Mauricio Herrera

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Vigilancia en la Asociación Nacional de Intérpretes, Luis Gatica, por medio de una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló que han ayudado a muchos de sus socios con problemas económicos a causa de la contingencia.

Por medio de los pagos esta asociación ha apoyado con 600 pesos extra a todas personas que cobran regalías mínimas y que son mayores a los 60 años.

Además señaló que se están haciendo adelantos de cuatro meses, los cuales se van descontando conforme cada mes de regalías hasta lograr reunir el monto otorgado.

Por último Gatica reprobó la actitud de la ANDA en contra de Mauricio Herrera, quien no recibió apoyo tras contagiarse de Covid-19.

El sindicato es el que debería juntar apoyos de preocuparse un poco más, no tengo palabras para describir que no se le haya dado ese servicio a Mauricio Herrera, no es posible que el comité del Sindicato no esté haciendo los arreglos, las pláticas, se supone que Jesús Ochoa se lleva muy bien con el presidente, donde están esos abrazos y esas relación que deberían verse reflejados en la salud del ser humano", dijo.