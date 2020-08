¿Le sigue los pasos a Lorena? Maribel Guardia revela si es que tomó dióxido de cloro

Ciudad de México.- Hasta ahora, se ha dicho mucho sobre la presunta cura del coronavirus, luego de que la actriz, Lorena Herrera confirmó haber tomado dióxido de cloro, se le ha preguntado a otras figuras del espectáculo sobre este peligroso método alterno para tratar la enfermedad viral.

En esta nueva ocasión, los medios de comunicación cuestionaron a Maribel Guardia sobre este compuesto y cuales son las medidas que ha decidido tomar para cuidarse del contagio.

No lo he tomado, yo solo tomo mi vitamina C y ando siempre con mi bozal, me lo quite ahora porque me agarraron ustedes”, dijo la famosa.