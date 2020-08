Lucero recuerda el día que Televisa la hizo enfrentarse a uno de sus mayores miedos

Ciudad de México.- La cantante, Lucero, mediante un video publicado en su canal de YouTube, recordó la vez que tuvo que enfrentar uno de sus mayores miedos, al ser encerrado junto a escorpiones y alacranes.

Hay escenas que requieren de ciertas cuestiones que yo digo '¿qué está pasando?' porque no lo puedo controlar, los animales ponzoñosos, está muy cañón tener que grabar con estos personajes que no son tan mis amigos, no me gustan, les tengo fobia a los insectos. No me importa el tema de los reptiles, de los ratones, lo puedo soportar, pero el tema de los insectos me causa mucha ansiedad", dijo.