Marimar Vega se olvida de las críticas y celebra su cumple con Pancheri en el más paradisíaco lugar

View this post on Instagram

Uffff lo q he aprendido este anu0303o sobre mi, sobre aprender a ser vulnerable , mis heridas , defectos y virtudes !! Gracias a todos los q me acompanu0303an en este camino los amo tanto. Si algo podriu0301a yo aconsejar en este momento de mi vida es conou0301zcanse mucho mucho y asiu0301 podrau0301n ser la mejor versiou0301n en libertad y autenticidad! ud83dudc93