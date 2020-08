"Me voy a morir pronto": Devastado y sin trabajo, primer actor de Televisa da trágica noticia

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa Ignacio López Tarso lamentó que los productores de televisión y cine ya no le den trabajo, y que además de ello, por su avanzada edad y la crisis sanitaria por coronavirus no pueda regresar al mundo laboral.

El histrión de 95 años aseguró que teme por su vida y que debido a la situación que ahora se vive en el mundo por el Covid-19 sus deseos de volver a la pantalla chica, al séptimo arte o al teatro no se hagan realidad.

En una desgarradora entrevista con el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, López Tarso abrió su corazón y, devastado, reveló que teme por su vida pues asegura que si sigue sin subirse a un escenario a causa de la crisis, "morirá pronto".

Yo estoy acostumbrado al escenario. Es mi vida, mi vida íntima. Hace tiempo que no filmo ni televisión ni cine, ya más de un año sin teatro. Así no puedo vivir… así me voy a morir pronto. Tengo 95 años, espero que me quede tiempo de volver al teatro, volver al cine, de volver a la televisión… no me llaman, no se filma, no se hace televisión, no se hace teatro", externó preocupado.