¡Otra locura! Inés Gómez Mont no aguanta más y se hace nuevo 'arreglito'

Ciudad de México.- Tras haber realizado distintas actividades que fueron realmente de locura, durante su tiempo en casa, Inés Gómez Mont no aguantó más y realiza una nueva.

A través de su perfil en Instagram, la actriz y conductora reveló que a pesar de saber qué es lo que se siente ser guerra y tener una buena experiencia, decidió volver a su color natural, eso sí, amenazando por volver a realizar otro de estos cambios.

Las güeras se divierten más, pero las castañas y morenas también, me encantó tenerlo güero y me encantó dar un cambio tan drástico sin importarme las críticas. Y cómo ya me gusto, no se sorprendan con alguna otra locura que se me ocurra”, destacó.