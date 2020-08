"Por eso tengo un desma...": Eugenio Derbez creía que bebés nacían en macetas ¡por culpa de su mamá!

Ciudad de México.- Eugenio Derbez reveló cómo el hecho de que la sexualidad fuera un tema tabú para sus padres dio paso a que creciera con muchas creencias erróneas, e incluso bromeó acerca de cómo el nunca haber recibido la orientación y las explicaciones necesarias provocó que tuviera tantos hijos.

En el más reciente video de YouTube del canal de la actriz Alessandra Rosaldo, esposa del comediante, los esposos y varias amigas de la pareja conversaron y brindaron sus opiniones sobre cómo los padres de familia hablan de esos temas con sus hijos, momento en el que Derbez contó las graciosas situaciones que vivió por solo haber sido educado con historias y analogías poco claras.

A diferencia de Alessandra, quien aseguró que sus papás le explicaron todo sobre el tema cuando ella tenía únicamente nueve años de edad, Eugenio reveló que su padre nunca quiso tener esas pláticas con él, por lo que cuando él preguntó cómo venían los bebés al mundo, lo que obtuvo por respuesta fue una historia sobre "semillitas" y "macetas".

El actor explicó que, ante la negativa de su papá, su madre, Silvia Derbez, fue quien intentó hablar con él, sin embargo, nunca le dio explicaciones claras a sus dudas.

Mira: 'Tu papá sembró una semillita'. Perdón, pero cuando tú eres niño todo te lo imaginas tal cual es. En mi casa, era un departamento, y nada más teníamos una terracita chiquititita donde había unas macetas y en el momento en el que mi mamá me dice: 'Tu papá sembró una semillita', yo me imaginé a mis dos papás saliendo a la terraza y agarrando las macetas y poniendo una semillita... Jamás le entendí. No le puedes explicar las cosas así a un niño", relató Derbez, lo cual hizo que las demás estallaran en risas.

El actor compartió otras divertidas anécdotas de los consejos que recibía de su mamá, y después hizo referencia a que su vida amorosa se volvió un "desma..." precisamente por su desconocimiento.

Mi mamá trataba de explicarme y nunca me lo explicó, jamás me lo explicó, tan no me lo explicó que por eso tengo el desma... Fui a varias terrazas a poner (semillitas)", dijo.