Ricardo Montaner se le 'voltea' a Belinda y revela detalles de su romance con Nodal en 'La Voz'

View this post on Instagram

u00a1Esta es la primera parte de la entrevista exclusiva que @florrubiooficial tuvo con los cuatro Coaches de @lavoztvazteca donde nos revelan cu00f3mo fue que se enteraron de la relaciu00f3n amorosa entre @belindapop y @nodal! ud83dude4cud83cudf89ud83cudfa4ud83dudcfa #VLA