¿Se va a TV Azteca? Paul Stanley 'estalla' contra conductor en 'Hoy' y abandona Televisa: "Yo me voy"

Ciudad de México.- El famoso conductor y comediante, Paul Stanley, ha 'estallado' en pleno programa en vivo de Hoy, durante el cual gritó y pataleó en contra de Lambda García, tras lo que abandonó los foros de Televisa, decidido ¿a irse a TV Azteca?

Stanley y Galilea Montijo se enfrentaron en el 'Canta la Palabra' del pasado martes 11 de agosto, presentación durante la cuál le dio flores a Pepillo Origel por molestarlo minutos antes, además de que deseaba ganar puntos a favor con esa acción, lo que al parecer no le funcionó pues García decidió otorgarle el gane a la conductora, molestando al famoso comediante.

Ante esto Stanley no pudo contenerse y perdió los estribos durante el programa en vivo, gritando que no era posible que él no haya recibido ese punto pues le dio las flores a Origel, y tras haber hecho su usual rabieta abandonó por unos momentos el foro de Televisa.

¿Qué? ¿Tú ganaste? ¡Esto no puede ser! Pero si le di las flores a Pepillo, no señores, yo me voy", grito Paul.

