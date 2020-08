¡Sin tapujos! Conductora de 'Hoy' confiesa en vivo qué cirugías se ha hecho: "Las tenía muy tristes"

Ciudad de México.- Andrea Legarreta, conductora titular del programa Hoy, compartió con apertura cuáles han sido las cirugías estéticas a las que se ha sometido y las razones por las que decidió optar por esos métodos.

Durante una plática con Lourdes Stephen para el canal de YouTube de la conductora dominicana, la también actriz habló de cómo apegarse a hábitos sanos que incluyan el ejercicio y la correcta alimentación le permiten mantener su figura y salud.

Lee también: Tras dejar 'VLA' y veto de TV Azteca, Tania Rincón traicionaría a Televisa para hacer esto

Sin embargo, la presentadora también admitió que ha recurrido a procedimientos estéticos tanto en su juventud como después de haberse convertido en mamá. En primera instancia, Legarreta explicó que después de amamantar a sus hijas Mía y Nina, decidió someterse a una intervención en el busto.

A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Jul 9, 2020 at 10:42am PDT

View this post on Instagram

Lee también: TV Azteca 'hunde' a Televisa: Confirman que este famoso participante regresa a 'Exatlón'

Asimismo, la conductora compartió que también tuvo un procedimiento en la nariz, explicando que algunas personas no notan el cambio porque en realidad la transformación fue mínima.

Hace muchos años cuando era muy jovencilla, ponle que tenía 17 o 18 años, tenía una bolita en la nariz, me la limaron y ya. A veces hay gente que no lo nota porque realmente en la punta nada cambió, pero era una mini bolita que no me gustaba", detalló Andrea a Lourdes.