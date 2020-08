Tensión en TV Azteca: Ricardo Montaner 'explota' y sale en defensa a ataques de Camilo

Ciudad de México.- Las tensiones dentro y fuera de TV Azteca siguen a Ricardo Montaner, pues el querido coach de La Voz ante los constantes ataques para su yerno, Camilo, por un comentario que el cantante hizo sobre su pueblo natal ha 'explotado' y salió en su defensa.

Hace poco el interprete de Tattoo habló de su lugar de origen, señalando que vivía en un "pueblito", lo que lo hizo acreedor a miles de críticas por parte de sus fans que se mostraron indignados por el termino en diminutivo de pueblo.

Te podría interesar: TV Azteca 'hunde' a Televisa: Confirman que este famoso participante regresa a 'Exatlón'

Para que te hagas una idea, yo vivía en un pueblito pequeño que se llama Montería. Allá el cantautor, el artista no existe, es un lugar donde todo es mucho más artesanal, donde la agricultura y la labor de pueblo es lo que protagoniza todo", dijo Camilo.

Ante esto su suegro, Montaner, no pudo mantenerse al margen y de manera inmediata salió en defensa del esposo de Evaluna, señalando que él tenía un inmenso corazón y no deberían de tratarlo así por un comentario que no fue malintencionado.

Te podría interesar: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Nueva integrante llega a 'Hoy' tras 16 años en 'VLA' y los destroza

Si conocieron el corazón de Camilo desde adentro, no harían de él la carnada ideal para la matanza social que están haciendo", señaló Ricardo.

Finalmente el interprete de Me Va a Extrañar aseguró que Camilo no quería insultar a su lugar de origen, sino que el lugar que él recuerda cuando era un niño estaba pequeño al igual que sus sueños e ilusiones.

Te podría interesar: ¿Adiós Televisa? Proponen a Tania Rincón que se incorpore a este famoso programa

Cuando Camilo repartía pan en la bici con Eugenio y Lia, hace unos 15 años atrás, de la casa al colegio y del colegio a la casa, todo era pequeñito. El ‘pueblito pequeñito’ al que él se refería ayer, era pequeñito desde donde él lo vivía cuando sus sueños eran de su tamaño, pequeñitos. Ese mismo pueblo que lo vio crecer hoy lo amasija con insultos desproporcionados. Ese mismo pueblo que un día lo abrazó y o echó a volar, es el que arroja piedras al aire con el solo propósito de ver cómo cae", finalizó Montaner.

Fuente: Hola