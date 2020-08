Tras abandonar TV Azteca, 'La Bebeshita' presenta nuevo proyecto ¿en Televisa?

View this post on Instagram

Viene el #teamkarma y viene con todo ud83eudd18ud83cudffbud83eudd18ud83cudffbud83eudd18ud83cudffbud83eudd2aud83eudd2bud83eudd2dud83dude0dud83dude0fud83dude08ud83eudd11 ud83dude4cud83cudffbud83eudd18ud83cudffbud83dudc45maquillaje ud83dudc84 @mffalcon90 peinado ud83dudc81u200du2640ufe0f @nicolegarcia @gigipau_muahairstyle extensiones @glamstyle.hairstudio #teamKarma #bebeshita #alexissoy vestido ud83dudc57 @reginas_moda