Tras éxito en el Canal 5, 'Cositas' anuncia su regreso a las cámaras ¡fuera de Televisa!

Ciudad de México.- 'Cositas' despertó la nostalgia al anunciar que está de regreso, pero lejos de tratarse de un nuevo proyecto en Televisa o en alguna otra televisora, la actriz detrás del personaje reveló que ahora todos podrán seguir sus consejos para fomentar la imaginación a través de TikTok.

Alma González, quien en la década de los 90 estaba al frente de las cápsulas educativas El espacio de Cositas en el Canal 5, abrió su propia cuenta en la popular plataforma y compartió todos los planes que tiene para seguir enseñando manualidades y muchas cosas más a sus seguidores.

¡Hola! ¿Cómo están amigos? Permítanme presentarme para aquellos que no me conocen, mi nombre es 'Cositas' y me encanta usar la imaginación. ¿Qué voy a hacer en TikTok? ¡Tantas cosas!", continúa explicando la conductora en el clip.