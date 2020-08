Actriz de 'El Señor de los Cielos' llega a un millón de seguidores en Instagram y así lo celebra

Ciudad de México.- La reconocida actriz de El Señor de los Cielos, Verónica Montes, finalmente llegó al millón de seguidores en su cuenta de Instagram y compartió su felicidad con imágenes de su festejo. Incluso contrató a una repostería para que le preparara el pastel, bocadillos y que decorara el espacio.

El pasado viernes 14 de agosto, Verónica compartió en sus historias de Instagram que se encontraba a pocos seguidores de llegar al millón y sus fans rápido se pusieron a trabajar para ayudarle a cumplir semejante logro.

Te podría interesar: Golpe a 'Hoy': Tras subir 28 kilos y veto de Televisa, famosa conductora regresa a 'VLA'

Rápidamente, después de que la peruana se dio cuenta de lo que habían hecho sus fans, organizó un micro-evento para agradecerles su apoyo, dedicación, seguir su trabajo y por todo el amor que siempre le mandan a través de sus redes sociales.

Hasta ahorita no me la creo!! YA SOMOS 1 MILLÓN. Gracias a otros por se parte de mi familia, no sería lo que soy sin su amor y apoyo. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS... Los amo demasiado".