Andrea Legarreta relata cómo fue la reacción de Erik Rubín al enterarse de que perdieron un bebé

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, mediante una entrevista para la periodista dominicana Lourdes Stephen, relató el sufrimiento que vivió hace casi 18 años tras perder un bebé.

Y es que antes del nacimiento de sus dos hijas, la presentadora estuvo batallando para poder ser madre, por lo que fueron cerca de tres años de matrimonio en los que estuvieron luchando por ser padres.

Podría interesarte: Golpe a 'Hoy': Tras subir 28 kilos y veto de Televisa, famosa conductora regresa a 'VLA'

En su mensaje, señala que ese hecho jamás olvidará pues ha quedado tatuado en su corazón, así como en el de su esposo Erik Rubín, quien no reaccionó de la mejor forma.

Lee también: ¿Sale del aire? Ante rotundo fracaso, Televisa 'enfurece' y da devastadora noticia a Paola Rojas

Legarreta al borde del llanto contó cada detalle de lo que vivió aquel fin de semana, pues fue testigo del nacimiento de unas gemelas, mientras que a ella le hacían un legrado.

Recuerdo que me meten al lado de la sala donde también están preparando a las mamás que van a parir, entonces yo escuchaba en el cuartito de al lado los corazones de unas gemelas que iban a nacer y pues yo estaba viviendo este momento tan triste y tan desolador y bueno luego entendí que Dios no se equivoca y por algo pasan las cosas, comunicaran en cuanto pudieran y cuando salí me entra la llamada de Erik, pero ya me habían hecho el legrado", informó.