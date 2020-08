"Casi me mata": Rocío Sánchez Azuara confiesa haber sido violentada por su exmarido

Ciudad de México.- La presentadora, Rocío Sánchez Azuara, mediante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa El Minuto que Cambió mi Destino confesó haber sido víctima de violencia de género, por parte de su exmarido.

En su relato señala que a los 18 se casó con su exesposo, con quien tuvo a su primer hijo en 1983, luego de que tomara una decisión tan apresurada, la cual le pudo haber costado la vida.

Me di cuenta del problema que tenía, no es ni agradable hable hablar, me golpeó, es la única persona que me ha golpeado en la vida", dijo.