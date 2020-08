Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este sábado 15 de agosto de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este sábado 15 de agosto de 2020.

Aries

No olvide lo mucho que le quiere su pareja, ¡sorpréndala! Su economía prospera gracias a su intuición. En el trabajo, se sentirá algo aislado. Las piernas serán las zonas corporales más delicadas.

Tauro

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Mucho trabajo pero con posibilidades de éxito. El riñón le dará algún problema, beba más agua.

Géminis

Sus seres queridos están encantados con su talante positivo. Evite los excesos económicos. Aproveche este día en la oficina para ordenar papeles y cajones. No se preocupe por su salud, es estupenda.

Cáncer

Quite tiempo a la profesión para atender al corazón. No espere que el dinero caiga del cielo, muévase. Puede conseguir el tan merecido cambio de puesto. Gozará de buena salud, pero evite las corrientes de aire.

Leo

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. No ejerza el papel de protector con sus compañeros. Que la excesiva actividad no merme su forma física.

Virgo

No caiga en la abulia, su pareja podría cansarse. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. Día apropiado para intensificar sus contactos profesionales. Física y mentalmente va a notar pocas energías.

Libra

Despierta pasiones con su cambio de imagen. Ponga orden en su confusa economía. Podría tener problemas con sus subordinados. No se preocupe tanto por su salud, es mucho mejor de lo que cree.

Escorpio

Puede aparecer en su vida una persona muy interesante. Su situación económica se irá estabilizando. Mal momento para cambiar de trabajo. Problemas de gases ocasionados por malas digestiones.

Sagitario

En el amor, despreocúpese y seguro que surgirá algo. Día propicio para solucionar asuntos económicos. Jornada de trabajo muy dura. No se exceda bebiendo tanta agua, tampoco es bueno.

Capricornio

Sea tolerante en las relaciones con sus amigos. Ponga en práctica su nuevo sistema de ahorro. Perspectivas buenas sobre estudios, másteres o cursos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Acuario

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Busque aliados para el trabajo, los necesitará. Si se siente estresado, arréglelo en un gimnasio.

Piscis

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Posible cambio de residencia, ¡ojo con los gastos! No deje que los negocios le quiten el sueño. Rebaje la tensión de la región cervical.