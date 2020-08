Ludwika Paleta relata su experiencia como estrella infantil en Televisa: "Fue bestial"

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Ludwika Paleta, en una entrevista con Estaban Macias abrió su corazón y relató como el fue para ella ser una famosa estrella infantil en Televisa y tener que lidiar con el asedio de la prensa y el ojo público en ella.

Con tan solo 10 años de edad, Paleta, se lanzó a la fama en su papel de 'María Joaquina' en la telenovela Carrusel de Niños, algo que complicó mucho su vida pues asegura que vivir en constante asedio público fue algo "bestial" para ella.

La actriz señaló actualmente es más fácil ser famoso, pues la gente ya está más acostumbrada a verlos por la calle, lo que antes no era muy usual y la gente corría hacia ellos, así como los paparazzis.

Cuando éramos chiquitos el que era famoso… pues no eran muchas la personas a las que volteaban a ver a la calle y ser famoso no era tan común, la gente no estaba tan acostumbrada a ver, en la calle, personas que veían en la televisión, ahora siento que ya más, ya estamos acostumbrados”, explicó.

Ante esto ella asegura que esto cambio demasiado su vida y la hizo ver las cosas diferentes, principalmente porque supo la diferencia entre estar con artistas y estar con famosos, pues aunque ella se rodeó por su padre con actores, directores y músicos, es totalmente diferente al estar con gente sumamente reconocida por todos.

Finalmente recordó que el querer pasar de Televisa al teatro y cine fue muy complicado ya que no la tomaban en serio y solo la veían como la mujer que hacia televisión, lo que antes no era gran cosa si querías probar suerte en el teatro o cine, pues aseguraban que cualquiera podría aparecer en TV, aunque al final logró adentrarse a ese mundo.

Bastante, mucho y más trabajo me costó que me tomaran enserio en el teatro. Los dos medios son medios muy celosos y muy discriminatorios de cierta manera, cuantas veces no escuchamos que eres actor de tele, de teatro o de cine y muchos años la gente de tele no hacía teatro y no hacía cine, porque si eras de tele eras un poco como el apestado, pero me logré hacer un huequito y creo que poco a poco me han ido tomando más enserio”, explicó la actriz.