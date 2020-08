Luto en Televisa: Fernanda Castillo sufre la terrible pérdida de un ser querido

View this post on Instagram

Ahijado : Uso este espacio para celebrar tu vida y el regalo enorme que me diste al dejarme conocerte y ser tu madrina , para acompau00f1ar a tu mami y a tu hermosa familia en este momento de dolor , para agradecer a Dios que nos haya dejado tenerte cerca aunque ahora no comprendamos tu partida. Eras demasiado joven y habu00edas luchado tanto por salir de la enfermedad de tus riu00f1ones , que ahora que estabas bien y con todo por delante duele la injusticia de perderte. No tengo palabras para expresar lo que me duele. Me enseu00f1aste a pelear, a tener esperanza , a que dar a otros es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos , a creer en los sueu00f1os au00fan en las mas difu00edciles circunstancias. Asu00ed voy a recordarte ,como un angelito de luz que siempre va a estar conmigo. Gracias Paul Alejandro, tu madrina te quiere mucho. Andaru00e1s tocando mu00fasica allu00e1 donde vayas y haciendo sonreu00edr al cielo . Gracias @elicastrogdl @apduntrasplante por dejarme conocer a Paul y por su cuidado y cariu00f1o. ud83dude4fud83cudffcu2665ufe0f @paul_hrdzgzm #paulalejandro