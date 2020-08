¡No lo creerás! A esto se dedicaba 'El Capi' antes de triunfar en TV Azteca

Ciudad de México.- Antes de llegar al éxito en la televisión mexicana, Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como 'El Capi' Pérez, pasó por distintos momentos y tuvo que cambiar sus planes de vida.

En marzo de 2018, el conductor de TV Azteca reveló que estudió la licenciatura en Mercadotecnia en su natal Aguascalientes, aunque la oportunidad de la pantalla chica le llegó cuando menos lo esperaba.

En Azteca Aguascalientes me invitaron a hacer un casting de un programa grupero que se llamaba Échele Primo, me fue bastante bien y dejé las ventas", relató Pérez.

Además, el integrante de Venga la Alegría confesó que, a pesar de su gusto por las ventas, la idea de la televisión lo sedujo más y poco a poco logró escalar peldaños hasta llegar a la Ciudad de México.

Sin embargo, el camino del presentador también ha estado marcado por sucesos complicados, al grado que recibió algunas críticas y ataques en torno a su apariencia física por parte de distintas personas.

Algún directivo decidió que yo no le gustaba en la tele, yo no era lo que visualmente lo que la gente o lo que él quería ver. Me sacaron de cuadro y me sentaron en una mesa de guionistas", detalló.