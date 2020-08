¿No solo a Carlos? Lady Di habría sido infiel a Dodi Al Fayed, hombre con el que murió en París

Reino Unido.- Lady Di pese a haber fallecido hace casi 23 años, sigue acaparando titulares pues sus secretos se revelan poco a poco, por ejemplo, que le fue infiel al Príncipe Carlos y posiblemente a Dodi Al Fayed, el hombre con el que murió en París, con el doctor Hasnat Khan.

Desde hace años, incluso antes de su fallecimiento, se asegura que el cirujano fue el gran amor de la vida de la madre del Príncipe William y el Príncipe Harry, dicen que era tanto su amor que en algún momento planeó escaparse con el a Pakistán y formar su propia familia, algo que nunca sucedió.

En el reciente documental, Diana: Su Último Verano, hay testimonios de amigos cercanos de la Princesa de Gales, en la que aseguran que ella deseaba casarse y tener más hijos con él, pero él al saber que era una persona mediática por sus lazos a la Corona no quería hacer las cosas públicas, aún después de que se hizo oficial el divorcio de ella y el duque de Cornuellas.

La idea de que la princesa de Gales se iba a casar y a vivir con el médico paquistaní no era algo que nos esperábamos (…) Mantuvo largas conversaciones con Jemima Khan, quien se había casado con Imran Khan y Diana se preguntaba si era algo que podría hacer”, dijo una experta en realeza dentro del documental.

Supuestamente tras años de ser amantes y verse a escondidas dentro y fuera del Palacio de Buckingham, ella conoció a los padres de Hasnat, pero poco después las cosas terminaron pues él seguía sin querer hacer público oficialmente el romance, pese a que no era un secreto, por que Diana por despecho comenzó a salir con Fayed.

Paul Burrell, el exmayordomo de Lady Di, afirmó que la fallecida princesa planeó ese romance para causar celos en Kahn y que regresara a ella, aunque sea como amante y usar al millonario como pantalla, sin embargo, el médico no se presto a tal juego y solo se enfureció con la nuera de la Reina Isabel II ya que aseguraba esa no era su Diana.

Cada vez que me llamaba me preguntaba por Hasnat, si le había visto, si había ido a su pub, si él había visto sus fotos y lo que había dicho. Hasnat estaba furioso porque Diana estuviera con Dodi, hijo de un multimillonario. Esa no era su Diana", expresó Paul.