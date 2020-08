A pocos días de nacimiento de su bebé, actriz de 'El Señor de los Cielos', lanza reto a fans

View this post on Instagram

Pensamos que Dante naceru00eda esta semana, pero u00e9l sigue muy tranquilo disfrutando en la pancita de mamu00e1. ud83dudc96 Hagan sus apuestas u00bfquu00e9 du00eda creen que llegue a rumbear a este loco mundo? ud83dudc83ud83cudffb ud83dudc76ud83cudffb #babyDante #39weekspregnant