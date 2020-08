¿Recuerdas a Carla Medina del 'Zapping Zone'? Tras dejar Televisa, así luce y a esto se dedica

View this post on Instagram

Un du00eda como hoy hace 10 au00f1os tomu00e9 una de las decisiones mu00e1s difu00edciles de mi vida y carrera. Despuu00e9s de vivir en #Argentina por 5 au00f1os, decidu00ed saltar sin paracau00eddas y regresar a mi pau00eds para perseguir mis sueu00f1os. Muchas personas pensaron que estaba loca por dejar un u201ctrabajo segurou201d sin ninguna propuesta bajo el brazo, pero yo sabu00eda que si queru00eda seguir cumpliendo mis sueu00f1os habu00eda que arriesgarse. Me aventuru00e9 a comenzar de cero. No ha sido un proceso fu00e1cil. Nadie queru00eda contratarme porque u201csalu00edas en televisiu00f3n de cableu201d. Puertas se cerraron pero tambiu00e9n muchas se abrieron. Poco a poco y con muchu00edsimo trabajo fueron llegando mu00e1s oportunidades : 3 programas en #Televisa de la mano de @carlaestradawest y @reylo_ . Un gran programa con @adalramones 2 musicales increu00edbles gracias a @gou_producciones @alexgouboy Un gran show en #Miami Gracias a @maryblacksuarez @univision de la mano de @jaimecamil . Regresu00e9 a la radio gracias a @jessiecervantes en @exafm Una serie hermosa en #Madrid Gracias a @frank_arizaaa 3 libros best seller de mi autoru00eda de la mano de @penguinrandomhouse con el apoyo de mi querido @terribledav Campau00f1as que tocaron mi u2764 para @greenpeacemx y @savethechildren_mx . Prestar mi voz para cantar el tema de la pelu00edcula @barbie Y seguir prestando mi voz para distintos personajes que han cambiado mi vida gracias a #Disney. Un proyecto increu00edble de #tresnoches previas a los @latingrammys de la mano de @sonychannella Programas hermosos y divertidos en @azteca @amastv Regresar a la ficciu00f3n gracias a @anaceliaurquidi @edgarcasting @castingmeraki con un personaje TOTALMENTE diferente a mu00ed (que muy pronto veru00e1n). Gente que creyu00f3 en mu00ed: @davidedwardwest @westwoodentt @romoraz , @boboproducciones , y por supuesto mi familia de @mafaeam que nunca me ha soltado. Gracias por tanto @xumalin . Hoy me siento al fin en casa. GRACIAS @nbcuintl @eonlinelatino @marcellocoltro no puedo estar mu00e1s agradecida por tanto amor y tanto apoyo. Por darme el honor de estar en las mejores alfombras rojas y sacar la mejor versiu00f3n de mi Y gracias a ti. Que leu00edste hasta aquu00ed y que me sigues desde hace tiempo. No estaru00eda aquu00ed si no fuera por ti. Y lo que falta..