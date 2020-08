¡Tiene 31 años! Belinda celebra su cumpleaños y esta prueba desmiente que tenga 28

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante, Belinda, se encuentra de manteles largos pues este 15 de agosto se encuentra celebrando su cumpleaños, lo que ha traído consigo de nuevo la polémica sobre su edad, algo que ahora fans afirman es de 31 años, incluso presentaron un par de pruebas que desmienten que tiene 28 como dijo.

Belinda Peregrín Schüll nació el 15 de agosto (al parecer en el año 1992 en base a sus recientes declaraciones y no en 1989 como se creía anteriormente), en la ciudad de Madrid España. La cantante se mudo a México a edad muy temprana ya que su padre y tío decidieron montar una fábrica de productos médicos en tierra azteca y a la 10 de diez años comenzaría su carrera de actuación protagonizando telenovelas infantiles como Amigos por siempre, Complices al rescate y Aventuras en el tiempo, siendo esta última la que le creara el primer escándalo en su carrera al ser sustituida abruptamente por la actriz Daniela Lujan tras una diferencia con la productora Rosy Ocampo.

Te podría interesar: Tras ser vetado de Televisa, polémico exintegrante de 'Hoy' se suma al elenco de 'VLA'

En el 2003 lanzó su primer disco bajo el nombre de 'Belinda' al que le seguirán varios lanzamientos más generandole una fructífera carrera arriba de los escenarios que la convirtió en la figura juvenil del momento "imponiendo moda" entre sus seguidores como ella misma comentaba.

A la par de su carrera profesional, Belinda se ha mantenido en el centro de los reflectores debido a su controversial vida amorosa y los notorios cambios en su rostro que la han posicionado como una de las mujeres más bellas del espectáculo, además de destacarse en sus faceta de compositora, empresaria y diseñadora.

Te podría interesar: ¿Sale del aire? Ante rotundo fracaso, Televisa 'enfurece' y da devastadora noticia a Paola Rojas

Desde que confirmó su relación con Christian Nodal varios hicieron comentarios sobre los 10 años de diferencia, a lo que después se dijo que era falso que solo había 6 años pues ella nació en 1992, incluso ella lo reafirmó en TV Notas, pero ahora un par de fans se han encargado de desmentirlo con su curp y un video de ella.

Quiero aclarar que quiero mucho a Belinda, siempre la defiendo de todos y así... Pero ahora sí creo que debería estar orgullosa de su edad. La busqué en el CURP con su fecha de nacimiento en 1992 y aparece el mensaje de la primera imagen. Si aparece con la fecha de 1989", escribió la joven.

Te podría interesar: ¿Embarazada? Ex de Christian Nodal rompe el silencio y revela si espera un hijo

Sin embargo, eso no fue lo único que sus más fieles seguidores mostraron como evidencia que este 2020 cumple 31 y no 28 como aseguró hace poco a TV Notas, pues otro fan mostró un video del año 2002, en el que Belinda dice que tiene 12 años, por lo que al haber pasado poco más de 18 años no podría tener menos de 30 años.

Cabe mencionar que esta entrevista de la joven y actriz se realizó meses antes de agosto, por lo que estaba muy cerca de llegar a los 13 y no es un error el que ahora celebre 31 años.

Te podría interesar: Golpe a 'Hoy': Tras subir 28 kilos y veto de Televisa, famosa conductora regresa a 'VLA'

Belinda no nos engañas, no tiene nada de malo llegar a los 30 uD83DuDE1F pic.twitter.com/ODUdzmD4YF — Tony del Mundo de Tony (@tonycortesmx) August 11, 2020

Fuente: Radio Fórmula