Viudo de fallecida actriz de Televisa vuelve a encontrar el amor tras 4 años de soltería

Ciudad de México.- A cuatro años del sensible fallecimiento de actriz Evita Muñoz 'Chachita', su viudo Hugo Macias, encontró el amor al lado de la actriz Dacia González, con quien ya lleva siete meses.

Encerrado, apenas acabo de empezar salir porque ya llevaba 5 meses aquí en casa. Acabo de hacer un capitulo de 'Esta historia me suena' y el 24 de agosto comienzo a grabar la telenovela 'Quererlo todo' voy a dar vida a un sacerdote que es como el secretario particular del Obispo, es un papel muy bonito y con mucha fuerza”, dijo.

Podría interesarte: Golpe a 'Hoy': Tras subir 28 kilos y veto de Televisa, famosa conductora regresa a 'VLA'

Fue mediante una entrevista para TV Notas, donde habló un poco de su vida privada, al afirmar que acaba de romper el confinamiento de cinco meses.

Lee también: ¿Sale del aire? Ante rotundo fracaso, Televisa 'enfurece' y da devastadora noticia a Paola Rojas

Cuando se le preguntó sobre que fue lo que lo conquistó de su actual pareja, el afirmó que siempre la ha considerado una señora muy bonita y encantadora, por lo que esos detalles son los que le han robado el corazón.

Todo, siempre me ha parecido una señora muy correcta, muy bonita, encantadora y me fue muy fácil enamorarme de ella, yo ya la quería mucho y siempre he estado consciente de todas sus cualidades. La verdad somos muy afines en muchas cosas y nunca nos habíamos dado cuenta hasta ahora que convivimos”, agregó.