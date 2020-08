¡A volar Gabriel Soto! Geraldine Bazán presume en Instagram lo bien que la pasa sin su ex

View this post on Instagram

Ayer me llevaron al Cielo, literal... Ese lugar con el que fantaseamos poder ver con nuestros propios ojos, asiu0301 de bello o mau0301s... Amo la vida y cou0301mo la vivo. Agradecida con Dios por permitirme ser tan bendecida ud83dude4fud83cudffcud83dude4fud83cudffcud83dude4fud83cudffc Es una experiencia @theyachtexperiences ud83dudd1dud83dudd1d Vayan a ver mis historias para que lo vivan con nosotros!!!