¿Adiós TV Azteca? Carolina Rocha recibe inesperada sorpresa en ¡su cumpleaños!

Ciudad de México.- Tras un disgusto en el aeropuerto, Carolina Rocha, una de las famosas y muy queridas conductoras de TV Azteca, recibió una gran sorpresa por parte de esta famosa televisora.

En su perfil de Instagram, la presentadora compartió una serie de fotografías donde revela que fue sorprendida y muy querida por parte del equipo de Hechos Sábado quienes le organizaron un pequeño festejo de cumpleaños en el foro.

Me dieron el mejor cumpleaños de la vida. No olvidaré una muestra tan conmovedora de cariño que no merezco, pero celebro con todo mi ser”, detalló en el post.