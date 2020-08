¿Adiós TV Azteca? Tras dejar 'VLA' por 'Survivor', Curvy es eliminada del reality

Ciudad de México.- Curvy Zelma, conductora que hizo una pausa en el matutino Venga la Alegría para poder competir en Survivor México, fue la octava eliminada del reality de TV Azteca en medio de una dramática situación de la que no se para de hablar en redes sociales.

Durante la emisión de este domingo, la presentadora y Bernadette estuvieron en la cuerda floja, sin embargo, quien finalmente quien salió del programa y perdió la oportunidad de ganar un premio económico fue Curvy.

Al revelarse los nombres de quienes iban a enfrentar la posibilidad de la eliminación, Curvy Zelma rompió en llanto y se disculpó con Jero, participante al que confesó que traicionó. Asimismo, la conductora de VLA ofreció disculpas a Alex Sirvent.

Me he traicionado a mí, y también traicioné a Jero y se lo quiero decir en su cara, te traicioné, estuve en una unión que no voy a mencionar los otros dos nombres… Me dio miedo, me dio miedo perder la verdad, no me quiero ir, no me quería ir de aquí", expuso entre lágrimas, asegurando que había dejado de pensar como ella misma por la "locura" que ha significado el reality.