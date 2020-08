Antes de Sebastián Rulli, estos galanes de Televisa conquistaron el corazón de Angelique Boyer

Ciudad de México.- La talentosa y exitosa actriz Angelique Boyer en la actualidad se sabe feliz, enamorada y afortunada por estar al lado del hombre que conquistó su corazón: Sebastián Rulli.

Pese a que los actores son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo y a menudo causan sensación por los románticos momentos que comparten en redes sociales, en los últimos días el historial amoroso de Angelique ha despertado el interés del público por las declaraciones que hizo Eddy Vilard recientemente.

El ahora conductor de TV Azteca destapó hace unos días que tuvo una fugaz relación con Boyer, esto cuando ambos participaban en la telenovela de Televisa Rebelde.

Es fuego la mujer y está muy bien de su cuerpecito", comentó Eddy durante el programa en YouTube Pinky Promise, donde dejó en evidencia que el romance que se mantuvo con la actriz fue muy secreto, quizá por lo estrictos que eran los padres de Boyer en ese entonces, según comentó su compañera de foro, Zoraida Gómez en otro espacio.

Tras su romance con Vilard, Boyer de 17 años, inició una relación con el ahora codiciado actor, Diego Boneta, que trabajaba en la misma telenovela y que en ese momento contaba con solo 15 años de edad.

Durante su participación en la telenovela Alma de Hierro Angelique Boyer y Adrián Uribe iniciaron un secreto noviazgo, aunque nunca confirmaron su relación, la pareja fue vista en varias ocasiones saliendo juntos y en actitudes bastantes cariñosas.

Finalmente con Adrián Uribe la relación no perduró y Boyer fue captada en varias ocasiones con un misterioso galán de quien lucía muy enamorada y del que aún se desconoce su identidad.

Tiempo después, Angelique confirmó su romance con Sebastián Zurita, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela Corazón Salvaje, aunque la relación duro pocos meses y fue Sebastián quien anunciara la ruptura.

Sí, nos separamos, pero nosotros nos apoyamos en todo. Angelique está en Francia y yo estoy a punto de empezar una gira en teatro", reveló el actor.

Mientras Angelique protagonizaba exitosamente la telenovela Teresa se dispararon los rumores de una relación entre la actriz y el productor del melodrama, José Alberto Castro.

Al inicio ambos negaron su romance, pero el constante acoso de los paparazzi los llevó a confirmar su relación, misma que le costó a la actriz el distanciamiento con sus padres quienes desaprobaron la relación, ya que Castro era 23 años mayor que la joven.

Me tuve que salir de mi casa, fue una etapa súper ruda de mi vida, la verdad es que a ningún hijo le gusta salir de su casa peleado y la verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que soy y he trabajado mucho personalmente, he madurado y dejado el pasado atrás y no me arrepiento de nada", reveló recientemente.

Pero parece que la expareja no quedó en los mejores términos y se negó a entrar en detalles sobre ese momento de su vida:

La verdad no me gustaría hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, la verdad es que no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa", dijo.

Al respecto el productor confirmó que mantuvieron un romance de cuatro años y aunque estaba consciente de que la relación estaba destinada a terminar debido a la brecha generacional, admitió que la ruptura sí le resultó dolorosa.

Yo creo que cuando terminas nunca es fácil, nunca es sencillo, por mucho que lo puedas pactar, si hay sentimientos, te duele, lo que guardo son las cosas buenas, acordarme de lo malo no ayuda", expresó.

Finalmente en el 2014 Angelique encontró a su príncipe azul en Sebastián Rulli con quien se reencontró profesionalmente en la telenovela Lo que la vida me robó y que la acompañaría en el momento más duro de su vida que fue la pérdida de su madre.

Tras el fin de la telenovela y una breve gira teatral, la actriz relató cómo supo que estaba enamorada de su colega:

Me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar y me dije 'ups, creo que me enamoré', hablábamos por FaceTime horas, y así se dio y en cuanto regresamos, el de su viaje y yo del mío, ya no nos resistimos más y se dio algo que no nos lo esperábamos", contó.

Sobre una supuesta relación previa entre el argentino y ella cuando ambos trabajaban en Teresa, Angelique aclaró:

Tanto se dijo, tanto que se dijo y te puedo decir que yo sé el hombre con el que estoy porque yo sé que todo lo que dijeron no fue cierto, conmigo siempre fue un caballero, él estaba en otra situación, en otra energía de su vida y yo también y no hay manera de que tuviéramos nada y hoy en día que veo al caballero con el que estoy, estoy con uno de los hombres más guapos de México y confío plenamente en él como en ninguna de mis otras parejas", concluyó.

