Ariadne Díaz se hace tatuaje y muestra el proceso en video de Instagram

El u00faltimo du00eda de mis 33 u2728 . . El au00f1o mu00e1s tremendo de mi vida. Dios probu00f3 mi fu00e9 y fortaleza de cada manera posible, en cada aspecto de mi vida hubo una batalla, una lucha, un aprendizaje y un milagro. . . Si hace un au00f1o hubiera sabido a TODO lo que me enfrentaru00eda no se quu00e9 hubiera hecho, pero hoy lo logru00e9 y me siento poderosa, libre y con pasiu00f3n por vivir el resto de mi vida. . Algu00fan du00eda les contaru00e9 de este au00f1o que fue u201cla casa del terroru201d pero tambiu00e9n el despertar mu00e1s profundo que podru00eda imaginar, hoy su00f3lo quiero agradecer a quienes estuvieron a mi lado presencial o telefu00f3nicamente dadas las circunstancias. . Agradezco a Dios la gente linda que trajo a mi vida y a la gente indeseable que se llevo. Agradezco haber tenido una hermosa prima y haber podido compartir sus u00faltimos du00edas en este plano juntas. Agradezco por mi hijo y mi esposo. Agradezco por el resto de mi familia. Y sobretodo agradezco mi vida y salud. u2022Gracias por todo vidau2022