¿Dejará la actuación? Bárbara Torres habla acerca de sus nuevos planes de carrera

Ciudad de México.- La famosa actriz, Bárbara Torres, ha demostrado ser una persona bastante polifacética, pues recientemente se descubrió que ella dejó momentáneamente la actuación para dedicar se a la dirección creativa del programa matutino Sale el Sol.

En una reciente entrevista con la revista TV Notas, la artista contó sobre su carrera y si es que planea dejar la actuación para dedicarse a trabajar detrás de las cámaras.

No, para nada, nunca, creo que hay que meterse con todo al agua, no te puedes meter por la mitad, el mar viene y te salpica y te moja, ahí depende de cada uno, entonces la verdad el estar haciendo esto no significa que vaya a dejar de actuar, amo actuar, pero todo en mi profesión lo adoro", aseguró Bárbara.