Evaluna 'explota' en Instagram al recibir burlas por 'raparse'; Ricardo Montaner los 'pone en su lugar'

Miami, Florida.- Evaluna se realizó un drástico e inesperado cambio de look el cual no evitó presumir de la mejor forma en redes sociales y al igual usuarios de Internet no se hicieron esperar para reaccionar a este.

A través de su perfil en Instagram, la hija de Ricardo Montaner compartió fotografías donde presume sus nuevos mechones güeros, mismos que decidió poner en una coleta, dejando ver como si se hubiera rapado.

Al poco tiempo que realizó esta publicación en la cual hasta sus seguidores reaccionaron para atacarla sin piedad, Evaluna explotó y decidió contestar con un, "¿si me rapó qué?".

Aunque esto no fue suficiente porque su padre y hermanos salieron a defender a su pequeña, pues no habían dejado de comérsela viva, por ello, dejaron estos dos mensajes.

Sea lo que sea que te hagas ,vas a ser hermosa siempre", Ricardo Montaner.

Critiquen en estos comments pa' conseguirlos rapidito", Ricky.

Fuente: Instagram @evaluna / @_camiloevaluna_