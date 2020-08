Hijas de Bibi Gaytán imitan 'looks' noventeros de su madre y sorprenden con parecido

Ciudad de México.- Mediante la cuenta de YouTube de Alejandra y Ana Paula Capetillo, ambas hermanas compartieron un video en el que honran a su madre, Bibi Gaytán, e imitan el estilo que esta utilizó durante la década de los 90.

Para lograr esto tuvieron la ayuda de la estilista profesional Gabriela Montes de Oca y el maquillista Vicente Montoya quienes las peinaron y maquillaron para lograr dos de los ‘looks’ de su famosa madre.

Este video es recreando dos looks de mi mamá y les vamos a enseñar el maquillaje, nos hicieron el mismo a las dos, para que no sea tan repetitivo solo se los vamos a reseñar una vez cuando me maquillan a mí y de Ale les vamos a mostrar el peinado.”