Instagram: A sus 48 años, Paty Manterola luce joven y radiante con bello vestido

u201cOtra vez aquu00ed, sentada en medio de la nada, respirando tu vacu00edo, escuchando la melodu00eda de nuestra historia. Otra vez buscu00e1ndote detru00e1s de un punto final.u201d Danna Vega. Hoy amanecu00ed melancu00f3lica y aunque trato de no hacerlo, me di un buen viaje al pasado...y una lu00e1grima y una sonrisa se dieron un abrazo...u00bfTe ha pasado?