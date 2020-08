¡Irreconocible! Así luce Eduardo Yáñez a sus 59 años tras dejar Televisa e irse a Telemundo

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez es uno de los rostros más famosos de la televisión mexicana tras haberse consolidado como uno de los grandes galanes de las telenovelas años atrás, y aunque la actualidad sigue dando muestra de su talento y popularidad al aceptar retos actorales en más de una empresa, es natural que el actor ha atravesado por cambios físicos que no pasan desapercibidos para el público.

El intérprete que enamoró a la audiencia con personajes como 'Rodrigo Montalvo' en Destilando amor, 'Juan Reyes' en Fuego en la sangre y 'Arriaga' en Amores verdaderos, todas producciones de Televisa, cumplirá 60 años el próximo mes de septiembre, una edad a la que llega con la alegría de tener proyectos en su agenda.

Como es conocido, el más reciente proyecto de la televisora de San Ángel en el que participó Yáñez fue la tercera temporada de Sin miedo a la verdad (2020), además de que el pasado viernes 14 de agosto acabó la repetición de Destilando amor por el canal de Las Estrellas.

La retransmisión alcanzó arrasadores niveles de audiencia y 'aplastó' a la competencia en su horario, esto 13 años después de su primera emisión (2007).

Sin embargo, en 2018 el actor decidió tomar nuevas oportunidades y se integró a las filas de Telemundo, ya que comenzó a encarnar a 'Mateo Corona' en la serie Falsa identidad.

Dicha producción ya confirmó una segunda temporada, para la cual se retomaron grabaciones en la Ciudad de México después de que la contingencia puso en pausa el proyecto. Asimismo, la semana pasada se publicaron los primeros videos promocionales del regreso de Falsa identidad, los cuales sorprendieron a más de uno por lo distinto que luce Eduardo Yáñez.

A principios de este año, el actor fue blanco de comentarios y críticas de internautas que consideraron que lucía subido de peso, esto después de que Yáñez acudió como invitado al programa Hoy.

En marzo, el actor ofreció una entrevista al matutino en el que explicó que él regularmente se somete a transformaciones físicas por la preparación de sus personajes, pero que en esta ocasión un medicamento había causado que se hinchara, por lo cual dejó de tomarlo.

Es muy difícil porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden, y aquí alguien engorda para un personaje y nos critican de gordos. No, no fue para el personaje, pero estaba pasando un momento muy difícil de dolor, en la espalda sobre todo, y me automediqué. No sabía que eso contenía cortisona y me hinché un poco, pero ya que me di cuenta ya lo dejé", explicó entonces.