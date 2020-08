María León enloquece Instagram al bailar jazz en espectacular vestido rosado

Ciudad de México.- La guapa cantante y bailarina, María León, ha hecho enloquecer a sus millones de seguidores en Instagram al lucir de lo más espectacular enfundada en un vestido rosado con transparencias mientras bailaba en los foros de Televisa al ritmo del jazz.

León recordó su paso por Bailando Por Un Sueño, compartiendo un video en el que baila con Adrián un jazz que inicio con una gabardina y sombrero negro, que después lanzó entre los aplausos y gritos para revelar su espectacular vestido que la ha hecho acreedora de miles de halagos.

Te podría interesar: Tiembla Televisa: TV Azteca alista a estas estrellas para 'Exatlón' y confirman al conductor

Soy tu fan desde Venezuela", "Me encanta todo lo que haces" "Muy talentosa me encantas", "Eres maravillosa", "Como me emociona verte bailar", "Wow espectacular", "Divina María", "Me encantas", fueron algunos de los halago.