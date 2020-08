Natti Natasha enloquece a Instagram al lucirse en espectacular traje negro

Ciudad de México.- La guapa y talentosa cantante del reggaetón, Natti Natasha, ha logrado enloquecer a sus millones de seguidores en Instagram al lucirse de lo más espectacular frente al espejo en coquetas poses enfundada en un traje negro.

Natti Natasha consintió a sus fans al posar frente al espejo de diferentes maneras, permitiendo dar una vista perfecta y completa de su traje de una pieza negro con mayas de red que la hicieron acreedora de miles de halagos.

Toda una reina", "Mamita chula, me encantas preciosa", "Pero que belleza", "Me fascinas preciosa, hermosa", "Hermoso como siempre", "Siempre rompiéndola", "Oh sí, 'Gatúbela'", "Mi favorita por siempre", fueron algunos de los comentarios.