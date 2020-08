"No eres más que un vil fraude": Internautas tunden severamente a Toni Costa

Miami, Florida.- Desde que inició su relación de noviazgo con la conductora de televisión, Adamari López, la vida del coreógrafo, Toni Costa se ha visto envuelta de críticas y pésimos comentarios, donde lo señalan de mantenido.

Aunque esto aumentó luego de que los famosos se casaron, Toni ha buscado siempre como defenderse y dejar en claro que no es ni mantenido, ni que busca colgarse de la fama de su esposa.

Sin embargo, ahora lo tachan como "un verdadero fraude", pues, él junto a su esposa han iniciado un reto físico, donde él intentaría ganar masa muscular y ella bajaría de peso, internautas señalaron que sus logros no son más que una farsa.

Se necesita más de un mes para hacer crecer el músculo de esa manera", "Ese no es Toni, no se dejen engañar", "Es un fraude", comentan en sus redes sociales.

Además, a raíz de la contingencia por Covid-19, el bailarín ha decidido sacar sus clases en línea de Zumba fitness, pero algunos de las personas que han contratado este servicio revelaron que algunos videos no están disponibles.

Aunque ya pagué la clase me sale que no puedo entrar y la página me da error", "dinero mal invertido", "Yo me inscribí y nunca puedo ver tus clases".